Slått så leppa sprakk

En 33-årig mann fikk juling og endte med sprukket leppe. Politiet i Telemark fikk rydde opp i slagsmål og høy musikk på en ganske rolig natt. 15.01.2017 kl 08:04 (Oppdatert 08:51)

Tore Svarverud

Tore Svarverud

Tlf: 976 88 757 Det er ikke kjent hvem som banket opp 33-åringen. Volden foregikk i Skien sentrum ved halv fire-tida søndag morgen. Litt tidligere måtte politiet rydde opp i et slagsmål ved Arkaden. Her røyk flere personer sammen. Men ingen av dem ønsket å anmelde den andre parten. Uten førerkort I Porsgrunn ble en mann bortvist fra sentrum etter å ha lagd bråk på et utested. Ved Tangen i Sannidal ble en 31-årig mann pågrepet for kjøring uten førerkort. Høy musikk I Skien sentrum ble to personer pågrepet med litt amfetamin, og de blir anmeldt for dette. Politiet har ellers håndtert en rekke klager på høy festing og musikk i løpet av natta. Hund på rømmen Nattas rømling dukket opp på morgesida. Det er en lys og langhåret golden retriever, som ble tatt hånd om på Menstad. Politiet ber eieren om å melde seg.