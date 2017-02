Slet med økonomien – kjøpte 16,5 kilo narkotika annonse En mann i 40-årene fra Skien er dømt til fengsel i ett år og én måned for kjøp og videresalg av narkotika. Politiets sommel sørget for at mannens fengselsstraff ble kraftig redusert. 08.02.2017 kl 13:12 (Oppdatert 13:13)

Det var i april 2013 at politiet troppet opp ved mannens bolig for en ransakelse. Det de fant, gjorde at mannen fikk et forklaringsproblem.

Gjemt i huset fant nemlig politiet 16,5 kilo narkotika, 8,7 kilo hasj og 7,8 kilo marihuana.

Kjøpte for 80 – solgte for 100

Mannen innrømte i et avhør med politiet samme dag som ransakelsen fant sted at han hadde gått til innkjøp av narkotikaen, og at han hadde solgt totalt 6,8 kilo videre. Han forklarte at bakgrunnen for innkjøpet og videresalget av narkotikaen var at han hadde en dårlig personlig økonomi.

For å tjene penger hadde han kjøpt narkotikaen for 80 kroner per gram, og solgt den videre for 100 kroner per gram.

I sin domsavsigelse skriver Nedre Telemark tingrett at kjøp og salg av narkotika av dette omfanget etter loven skulle medført en straff på nærmere tre års fengsel, men på grunn av at han erkjente alt samme dag som pågripelsen fikk han redusert straff.

Kritiserer politiet

I tillegg får Telemark-politiet skarp kritikk i dommen, da saken har blitt liggende i nesten tre år før den kom for retten.

«… enhver har krav på å få sin sak behandlet av en domstol innen rimelig tid. Dette må få som konsekvens at straffen blir betydelig lavere enn hva den ville ha blitt dersom Telemark politidistrikt hadde undergitt saken en forsvarlig fremdrift», står det i dommen.

Dermed fikk mannen en redusert straff på nesten to år, og ble dømt til ett år og én måneds fengsel. Han må også betale en bot på 10.000 kroner.

Må betale 680.000 kroner

Selv om han fikk rabatt i fengselsstraffen, fikk mannen ingen rabatt når det gjelder utbyttet han fikk fra salget av narkotikaen. Totalt 680.000 kroner skal mannen ha fått inn på salget av de 6,8 kiloene med hasj og marihuana,

Mannen var også tiltalt for et tilfelle av ruskjøring i fjor sommer. For dette ble han dømt til tap av førerrett av bil i to år.