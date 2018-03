Slik blir været i palmehelgen MYE SNØ: Uvanlig mye snø har gjort vinteren til en fest for langrennselskere. Alt tyder på at skiføret holder godt i starten av påskehøytiden. (Foto: NTB Scanpix) annonse Nord-Norge kan få det beste været ved inngangen til palmehelgen, mens slutten av helgen trolig blir best på Østlandet. 22.03.2018 kl 20:37

NTB

Det er den korte oppsummeringen fra Meteorologisk institutt for utsiktene for en av årets store utfartshelger.

– Nordlige deler av Nordland kan få en kald og klar påskestart. Østafjells blir det etter hvert ganske bra vær, men det er usikkerhet rundt et lavtrykk i vest. Det blir uansett lettere vær utover i palmehelgen på Østlandet, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Det har vært en usedvanlig snørik vinter mange steder i landet. Til tross for at dagtemperaturene er på vei opp og solen står høyere i og med at vårjevndøgn er passert, er det ingen fare med at skiføret forsvinner med det første.

Lavtrykk fra vest

Det er først og fremst et lavtrykk fra vest som skaper usikkerhet om hvordan været blir i palmehelgen.

– Mest sannsynlig vil lavtrykket ha en slik bane at været østafjells blir minimalt berørt. Hvis det kommer nedbør, blir det som lett regn og sludd, sier Løvdahl.

Temperaturene holder seg lavere enn normalt for årstiden, men kommer sannsynligvis over 4 grader på dagtid. Det vil trolig være litt mer skyet i starten av helgen enn mot slutten.

Gir mye vind

Lavtrykket fra vest vil i større grad prege været på Vestlandet.

– Det gir ganske mye vind, liten storm omkring Stad. Også i fjellet kan det nærme seg liten storm hvis man er uheldig, fremholder Løvdahl.

Det vil neppe bli store nedbørsmengder i vest, men nedbøren vil eventuelt komme som snø i fjellet og for det meste som regn på kysten. Nord for Stad og Dovre ventes det imidlertid lite nedbør.