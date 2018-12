Slik gikk det da politiet hadde fartskontroll annonse 12 sjåfører fikk bot og en mistet lappen da politiet hadde fartskontroll onsdag ettermiddag. 04.12.2018 kl 18:23 (Oppdatert 18:34)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Onsdag ettermiddag hadde politiet laserkontroll i 60-sonen ved Årnes Kafeteria i Sauherad.

13 kjørte for fort

Her ble 12 sjåfører tatt for å kjøre for fort, noe som resulterte i forenklede forelegg, mens en sjåfør kjørte så fort at politiet tok lappen.

– Vi har ikke fått inn hvor høy hastighet vedkommende ble tatt i, men grensa for førerkortbeslag i en 60-sone er på 86 km/t, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sør-øst politidistrikt.

Kontroll i Skien

Tidligere i dag hadde politiet kontroll på riksvei 36 ved Geiteryggen i Skien. Her er det 50-sone. På Twitter oppsummerer politiet kontrollen slik:

– 13 reaksjoner hvorav 11 forenklede forelegg og 2 anmeldelser med førerkortbeslag for henholdsvis 81 og 78 km/t.