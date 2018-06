Slik pakker du feriebilen TYNGST NEDERST: Legg den tyngste bagasjen nederst og lengst mulig inn i bagasjerommet. Husk å bruke stropper til å sikre bagasjen. (Foto: NAF) annonse Det er livsviktig å pakke feriebilen skikkelig. - Tenk gjennom hvor mye dere faktisk trenger å ta med og bruk litt ekstra tid på å sikre bagasjen, oppfordrer Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF. 27.06.2018 kl 08:03

I Norge er vi glade i stasjonsvogner og SUV'er, men selv med store bagasjerom er det ikke ubegrenset hva man kan ta med seg av feriebagasje.

– Vi tar ofte med oss for mye på ferien. Så for å få en sikker pakket bil, bør man først tenke gjennom hva man kan kutte ut å ha med, sier Sødal.

Når bilen skal pakkes er det noen enkle huskeregler. Moderne biler har festepunkter i bagasjerommet, så start med å gjøre klar lastestropper. Deretter skal den tyngste bagasjen pakkes nederst og så langt frem mot seteryggen som mulig. Når alt er pakket, skal bagasjen stroppes fast med lastestroppene.

– Det å bruke litt ekstra tid på å stroppe fast bagasjen er veldig lurt. Da vil bagasjen ligge mer stabilt og holde seg i ro hvis uhellet er ute, rådgir Nils Sødal.

Ingen harde løse gjenstander inne i bilen

Sikring av gjenstander inne bilkupeen er ekstremt viktig. Huskeregelen er at det ikke skal være noen harde løse gjenstander der. De kan bli livsfarlige i en bråstopp eller kollisjon. En iPad som veier om lag en halv kilo vil ved en bråstopp i bare 50 kilometer i timen, komme gjennom bilen med en kraft tilsvarende 12 kilo.

– Skal man bruke nettbrett til underholdning for barna, må det sikres skikkelig. Da må man skaffe en holder som kan festes på nakkestøttene til forsetene, sier Sødal.

Takboksen har begrensninger

På ferieturen velger mange å ha på takboks for å få plass til all bagasjen. Det er viktig å huske at det er vektbegrensninger å forholde deg til. Tre vektgrenser må sjekkes:

Hvor mange kilo selve takboksen tåler

Hvor mange kilo takstativene som boksen festes til, tåler

Hvor tung last selve biltaket tåler.

– Det er den laveste av disse vektgrensene man skal forholde seg til, sier Nils Sødal.

NAFs anbefalinger til bilistene: