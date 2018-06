Slik tok de mot Erna i Brevik Mobiliserte: Deponi-motstanderne i Brevik hadde mobilisert folk til å vise sin mening da statsminister Erna Solberg besøkte Brevik sykehjem. (Foto: Fredrik Pedersen ) annonse Deponimotstanderne demonstrerte foran statsministeren. 12.06.2018 kl 13:27 (Oppdatert 13:37)

Ragnhild Johansen

Statsminister Erna Solberg besøker nå Brevik sykehjem. Her skal hun få mer informasjon om ordningen med aktivitetsvenn for demente. Brevik sykehjem er fremhevet som et godt eksempel på dette av Nasjonalforeningen for folkehelse.

Overrekkelse

Men det var motstanderne mot deponiet i Brevik som stjal oppmerksomheten, i alle fall ved ankomsten.

Et stykke unna sykehjemmet hadde aksjonsgruppa «Vern om Grenland- Nei til deponi» stilt seg opp for å vise sin mening.

–Jeg regner med vi blir mange. Vi kommer til å snu ryggen til Erna, men plakatene vil være godt synlige, sa leder Knut Schüller til Varden tidligere i dag.

Schüller og de andre demonstrantene har blitt lovet å få overrekke statsministeren noen dokumenter i etterkant sykehjemsbesøket.

Sterk motstand

I 2016 bestemte regjeringen seg for å utrede Brevik som alternativ for Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall. Miljødirektoratet konkluderte med at Dalen gruver i Brevik er den best egnede plassen for et deponi, men motstanden er sterk lokalt.

