Slo drosjesjåfør gjentatte ganger

Havnet i arresten etter drosjekrangel.

08.01.2017 kl 08:32 (Oppdatert 09:15)

Sindre Omenås

Sindre Omenås

Tlf: 35 98 76 03

En 57 år gammel mann fra Skien ble tatt hånd om av politiet natt til søndag.

Drosjeturen hjem endte med krangel, etter at 57-åringen ikke kunne gjøre opp for seg.

Det endte med at mannen slo drosjesjåføren fem - seks ganger, opplyser operasjonsleder Ole Jørgen Lund ved Telemark politidistrikt.

57 åringen ble tatt med til arresten, og vil bli avhørt senere søndag.