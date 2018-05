Smilende kronprinspar ankom Telemark PÅ PLASS: Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit kom smilende til Telemark tross regnværet. (Foto: Fredrik Pedersen) I REGN: Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit kom smilende til Telemark tross regnværet. 03.05.2018 kl 10:03 (Oppdatert 11:02)

Kronprinsparet besøker Notodden og Tinn for å kaste glans over Notodden-Rjukan industriarv. Både Hydroparken på Notodden, Storegut på Mæl og Rjukan sentrum står på besøkslista for dagen.

De kongelige skal blant annet avduke to verdensarvplaketter som symbol på verdensarvbyene Rjukan og Notodden.

Der det hele startet

Besøket startet med en kort mottakelse -på Admini på Notodden klokken 10.00. Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen, ordfører i Notodden Gry Fuglestveit og politimester Christine Fossen møtte kronprinsparet på trappen. Inne ventet riksantikvar Jørn Holme, fylkesordfører Sven Tore Løkslid og adm.dir. Hydro Energi AS Jan Helge Mårdalen.

De to 15-åringene Guro Søhol Birkelund og Emma Engehult fra Notodden ungdomsskole fikk æren av å representere innbyggerne i Notodden og gi paret en sølvgave. Adminiet symboliserer på mange måter starten på industrieventyret i Telemark. Det ble bygget for å imponere utenlandsk kapital, og var for øvrig tidligere ute med elektrisk lys enn Slottet.

Mette-Marit avduket

Kronprinsesse Mette-Marit avduket den første verdensarvplaketten i striregnet. Det var likevel historisk sus over seansen. Ordfører Gry Fuglestveit fortalte så den korte versjonen av industrihistorien.

Kronprinsessen fortalte så i sin tale om Hydro og Notoddens store betydning for å skape håp og arbeidsplasser etter den store utvandringen til USA. Hun var også innom at 8-timersdagen ble kjempet fram her og dro de historiske linjene til bluesfestivalen.

– Gratulerer så mye med at Notodden er blitt verdensarvsted.

Tok en high five

På det indre torget i Hydroparken møtte hundrevis av barn Kronprinsparet med et rungende tre ganger hurra. Kronprins Haakon tok sporty en high five med et av de mange barna som fikk hilse på og fikk en opplevelse for livet. Fra scenen fikk Kronprinsparet flere flotte kulturinnslag. Et kor sang to verdensarvsanger.

Programmet for dagen

Dette er det offisielle programmet for resten av dagen for Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marits besøk i Telemark:

Kl. 10.25: Ankomst Hydroparken med avdukingsseremoni av verdensarvplakett ved Ovnshus A – der verdensarvhistorien starter. Kronprinsessen avduker plaketten.

Kl. 10.35; Sceneinnslag og taler. Gaveoverrekkelser.

Kl. 10.55 Avreise mot det nyrenoverte pakkhuset. Kronprinsparet blir guidet i verdensarven.

Kl. 11.05: Avreise Mæl.

Kl. 11.50: Ankomst Mæl. Kronprinsparet møtes med blomster av de to barnehagebarn Maja Lisa Pedersen og Mathias Bergersen Rue, begge 6 år, fra Vesletun barnehage. Ordfører i Tinn kommune Bjørn Sverre Birkeland, direktør for industriarbeidermuseet Runar Lia og verdensarvkoordinator Øystein Haugan ønsker paret velkommen til Tinn.

Det blir en kort omvisning på Tinnsjøfergen Storegut.

Kl. 12.35: avreise mot Rjukan.

Kl. 13.00: lunsj for med inviterte gjester på Admini Rjukan.

Kl. 14.25: Bedriftsbesøk på Såheim kraftstasjon.

Kl. 15.00: Folkefest på Rjukan torg med avduking av verdensarvplakett. En rekke kulturelle innslag. Gratis pølser til alle. Kronprinsparet går en runde på torget og møter folk. De får pølser sammen med barn fra Bøen barnehage.

Kl. 16.00 Avreise.

