Snart kan du se denne spesielle kometen på himmelen

GRØNN: Komet 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková vil få samme flotte grønnfarge som kometen på bildet - C/2014 Q2 (Lovejoy) som er en langperiodisk komet oppdaget 17. august 2014 av Terry Lovejoy. (Foto: Terry Lovejoy / Wikipedia) SPENTE: Science fiction-forfatter og vitenformidler, Anne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard gleder seg. (Foto: Privat) Den er grønn og skjønn og fra torsdag er det mulighet til å få sett den sjeldne kometen på nattehimmelen. 08.02.2017 kl 10:20

Martin Øyvang

Fra og med torsdag kan du speide etter komet 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková som vil befinne seg kun 31 ganger lenger unna enn Månen. Bare syv ganger siden 1950 har kometer passert nærmere Jorden! Kometen vil være synlig med kikkert eller et lite teleskop, men det er også en mulighet for at den kan spottes uten hjelpemidler, skriver science fiction-forfatter og vitenformidler, Anne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard på sin hjemmeside astroevents.no. Hvorfor er kometen grønn? Kometen har nå tatt en sving rundt Solen, og siden kometens kjerne dermed er varmet opp av solstrålingen, spys lysende gasstråler ut i den grønne tåkeskyen som utgjør kometens hode. Fordamping fra kometkjernen gjør at det avgis karbonmolekyler (C2), en gass som lyser grønt fordi ultrafiolett lys fra Solen får molekylene til å fluorisere. Hvor og hvordan ser du etter kometen? Siden kometen passerer så nær oss blir den relativt lyssterk på tross av dens beskjedne størrelse. Allerede torsdag kan du begynne å se etter kometen når den kommer inn på morgenhimmelen i stjernebildet Herkules på sydhimmelen. Kometen er akkurat på grensen til at du kan se den med det blotte øyet. Det beste tidspunktet for å få øye på den vil være i timene før soloppgang mellom torsdag 9. februar og søndag 11. For å lete etter kometen, kan du bruke stjernekartene på astroevents.no. – Husk at det er viktig å ha helt mørke forhold uten forstyrrende lys fra bebyggelse eller gatelys. Det er også viktig å la øynene vende seg til mørket, og det er lurt å benytte en håndholdt kikkert siden den har relativt stort synsfelt, sier Sannes og Røed Ødegaard.