«Snille» meddommere lot trygdesvindler slippe fengsel SVARTE USANT: Mannen satt i utlandet og fylte ut meldekort til Nav i Skien (bildet). Men han svarte "nei" på spørsmålet om han var fraværende. Spørsmålet er om han gjorde det med vilje eller det var en uaktsom glipp. (Foto: Tone Lensebakken) annonse Fagdommeren var ikke i tvil om at trygdesvindelen var gjort med overlegg for å få mer penger. Men de to ufaglærte meddommerne trodde på tiltalte når han sa at han ikke visste hvordan meldekortene til Nav skulle fylles ut. 26.01.2017 kl 21:13 (Oppdatert 21:27)

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998

Denne saken handler om en 28 år gammel mann som bodde i Skien, og som fikk 105.502 kroner har ikke hadde rett til fra Nav. Statsadvokaten mente at han helt bevisst hadde latt være å opplyse Nav om at han var i utlandet store deler av 2014 og 2015. Hvis han hadde opplyst om det på meldekortene han fylte ut på nettet, hadde han nemlig ikke ikke fått dagpenger.

SLIPPER UNNA: Svindler Nav i årevis før de blir tatt

Mannen har kone som bor i et annet land.

– Ikke i tvil om at det var med vilje

Da 28-åringen møtte i Nedre Telemark tingrett nylig, tilsto han at han hadde fylt ut meldekortene feil og at han derfor hadde fått trygd som han ikke hadde rett til. Men han sa han ikke hadde gjort det med vilje; han hadde ikke satt seg inn i reglene og informasjonsmateriellet fra Nav. Derfor skjønte han ikke at han skulle krysset av for at han var i utlandet.

SLAPP OGSÅ FENGSEL:

Tingrettsdommer Knut Kolloen trodde ikke på mannen. «At tiltalte helt konsekvent skal ha sendt inn meldekort hvor han aktivt har svart "nei" på spørsmålet om annet fravær, uten å kjenne til hva han svarte på eller hvorfor det ble spurt om dette, er etter mindretallets syn utenkelig. Mindretallet (tingrettsdommer Kolloen, red.anm.) er ikke i noen tvil om at tiltalte har unnlat å opplyse om fravær fra landet fordi han visste at han da ville få redusert sin stønad,» skriver Kolloen.

GIKK PÅ NAV: Hvitvasket fem millioner svarte kroner for samboeren

Slapp unna med samfunnsstraff

Med de to meddommerne uten juridisk utdannelse var mer villige til å tro på mannens forklaring: «Det kan etter flertallets syn ikke se bort fra at tiltaltes forklaring, om at han ikke hadde satt seg inn i informasjonsmateriellet om regelverket, er riktig, og at han derfor ikke visste at han skulle opplyse i meldekortene om utenlandsopphold,» heter det i dommen.

Meddommerne John Teigen og Sissel Stigen var altså i flertall, og avgjorde dermed at 28-åringen bare skulle dømmes for uaktsomt trygdebedrageri, og ikke forsettlig. Dermed ble ikke dommen ubetinget fengsel i 18 dager, slik aktor Svein Folkestad foreslo. Isteden ble 28-åringen dømt til 30 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 90 dager. Han slipper å betale saksomkostninger.