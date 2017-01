Snøskred i skibakken på Hovden WEBCAM NÅ: Bilde fra webcam ved Hovden skisenter onsdag kl. 14.00. (Foto: Skjermdump fra Webcam) annonse Det er startet søk etter et at det har gått et snøskred på Hovden. 04.01.2017 kl 14:04 (Oppdatert 14:36)

Bjørn Atle Eide (Agderposten)

Tlf: 37 00 37 86 Ingmar Brokka Rike (Agderposten)

Tlf: 37 00 37 83

Skredet ble meldt kl. 13.01 av Agder politidistrikt:

– Hovden. Det har gått en snøskred oppe i skisenteret. Nødetater er på stedet da det er uavklart om det er folk i skredet. Startet søk.

Har du tips eller bilder om saken send inn til tusentips@agderposten.no

Sea King er satt inn

Ifølge operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt er mannskaper fra politiet, brannvesenet og fjellredningsgruppa i gang med søket i skredområdet ved 14-tiden.

– Vi venter på at også et Sea King redningshelikopter skal komme, opplyser politiets operasjonsleder.

Skredet er oppgitt til å være ca. 60 ganger 40 meter, og skal ifølge vitner på stedet ha gått mellom løypene Bratthenget og Nåløyet mot toppen av Nos.

– Vet man om det er mennesker som er tatt av skredet?

– Det er det vi holder å finne ut av nå, sier Formoe.

– Trolig utløst av en person

– Det er trolig en person som har utløst skredet, men vi har foreløpig ikke verifisert om vedkommende har kommet seg unna skredet. Vi jobber med det nå, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NTB.

Han forteller at alpinanlegget er åpent, men at politiet ikke har oversikt over hvor mange folk som var på stedet. Skredet skal være cirka 60 x 40 meter stort.

1301: Hovden. Det har gått en snøskred oppe i skisenteret. Nødetater er på stedet da det er uavklart om det er folk i skredet. Startet søk. — Agder politi OPS (@AgderOPS) January 4, 2017

Hovden Alpinsenter meldte tirsdag om at det snødde bra og de kjørte for fullt på med snøproduksjon.

Personen som utløste skredet meldte ifra

Daglig leder Sture Bodahl-Pilegård forteller til Agderposten at AMK gjennomgår området og foretar søk med sine folk.

- Jeg har forstått det slik at personen som utløste skredet kom selv ned og meldte ifra. Skredet har gått utenfor preparerte løyper, sier Bodahl-Pilegård.

Han forteller at det ikke har kommet melding om at noen personer er tatt av skredet, men at skredsøket ble iverksatt for å være på den sikre siden.

Artikkelen oppdateres.