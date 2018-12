Snøskredfare i Vest-Telemark Lifjell : Lifjell i Seljord annonse Det er krevende snøforhold i Vestfylket. Fokksnøen kan være et faresignal. 26.12.2018 kl 10:45 (Oppdatert 10:53)



varsom.no melder at det finnes svake lag i snødekket og ber folk være spesielt oppmerksomme i områdene rundt skoggrensen, samt der det er fersk fokksnø.

Snø- og skred-ekspertene har følgende råd: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.

Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag - flakskred

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim er også et faresignal.

Rådet fra varsom.no er: hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig.

Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt.

Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Plussgrader høyt til fjells

Fjellværet for dette døgnet sier at det vil bli mellom null og tre mm nedbør. Det blåser frisk bris fra nordvest.

Temperaturen på 1.400 meter ligger på -2 °C til 1 °C.

I kveld kan det venter plussgrader helt opp til 1.300 meter. Det er delvis skyet og av og til nordvest liten kuling.