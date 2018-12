Søker etter mann som truet kvinne med kniv ved kjøpesenter annonse En mann skal ha truet en kvinne med kniv ved Brotorvet på Stathelle 28.12.2018 kl 13:33 (Oppdatert 13:43)

Meldingen kom halv to, og politiet opplyser at hendelsen skal ha skjedd like etter klokken ett, fredag ettermiddag.

Først meldte politiet at mannen skulle ha truet en ansatt ved kjøpesenteret med kniv. Men like etter kommer politiet med en rettelse.

– En ansatt på Brotorvet har varslet om hendelsen til politiet. En kvinne har angivelig blitt truet av en mann som har gått til fots retning Rema 1000 Stathelle., opplyser politiet.

Politiet søker etter mannen som skal være iført en grå hettegenser, olabukse.

Han har lyst hår og har lang pannelugg.

Hva som er årsaken til hendelsen er ikke kjent.

