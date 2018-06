Sommeren tar seg en pause: Nå blir det dager med både regn og vind VÅTT: Det ligger an til å bli fuktigere dager den nærmeste uka. (Foto: NTB Scanpix) annonse Det er varslet noe roligere vær i helgen Østafjells. "Høststormene" som kom denne uken satte et støkk i den solslappe landsdelen. 13.06.2018 kl 20:06

Martin Øyvang

Etter flere uker med sydentemperaturer ble befolkningen Østafjells overrasket av meteorologenes varsel om kraftige vindkast på Twitter.

– Styrken i vinden er mer som en høststorm. Mange har nok satt ut hagemøbler og trampoliner. Det er fort at vinden tar tak i dette. Man bør fest løse gjenstander, sier Ragnhild Nordhagen, statsmeteorolog i Meteorologisk institutt til NTB.

– Når dette området har passert og beveget seg nordover så blir det gradvis lettere vær fredag og lørdag. Det blir også gode temperaturer som trolig bikker 20 grader de fleste steder på Østlandet fredag, sier meteorologen og legger til at det vil bli litt kaldere luft mot Sørlandet med mellom 15- og 20 grader.

Neste lavtrykk

Etter at lavtrykket gir seg er det søndag ventet fuktig luft sørfra med nedbør både på Østlandet og Sørlandet.

Etter helgen er det usikkert om det neste lavtrykket fra Vestlandet vil nå Østafjells. Det blir trolig uansett et opphold på formiddagen før vind og nedbør eventuelt tar til igjen.

– Det avhenger litt av hvilken bane lavtrykket finner, forklarer Nordhagen.

Det fine høytrykksværet er over for denne gang. Det nærmeste høytrykket ligger for øyeblikket over Russland. Det er i ferd med å svekkes og vil ikke påvirke oss.

Skogbrann

Det varsles om fortsatt skogbrannfare selv om det er kommet regn. Dette gjelder for hele Sør-Norge.

– Der er viktig å følge med på varsler for dette framover. Det kommer an på hvor mye nedbør som kommer. Det trengs nedbør over en viss tid om skogbrannfaren skal reduseres betraktelig. Det gjør det nå på Vestlandet, sør for stad, men i andre områder kommer det trolig ikke nok, advarer Nordhagen.