Søppelbøtter ved skole brant – kvinne så fire ungdommer

Flere søppelbøtter ble tent på utenfor Gimsøy skole i Skien. Et vitne så fire ungdommer på stedet. 18.02.2017 kl 20:55 (Oppdatert 21:49)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834 Det var i 19-tiden lørdag politiet ble kontaktet av en mann. Han var like ved Gimsøy skole, og fikk øye på flammer i skoleområdet. – Han så flere søppelbøtter brenne utenfor hovedinngangen på skolen, forteller Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt. En patrulje kom til stedet. Da var søppelbøttene brent ned. – Patruljen fikk vite at en kvinne hadde luftet hunden sin i området, og hun skal ha fortalt noen personer i området at hun hadde sett flere ungdommer knuse flasker på utsiden av skolen, sier Røilid. Politiet etterlyste først denne kvinnen. Nå har hun meldt seg. – Hun hadde sett fire gutter. en av dem hadde sort jakke med hvit skrift og en gutt hadde rød lue, sier Røilid.