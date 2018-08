Sørlandsbanen åpnet etter at godsvogn sperret sporet annonse En godsvogn sperret sporet på Sørlandsbanen onsdag morgen. Kl. 08.50 ble banen åpnet igjen. 01.08.2018 kl 09:39

Bjørn Atle Eide (Agderposten)

Sørlandsbanen mellom Nelaug og Kristiansand var stengt nærmere to timer onsdag morgen.

Årsaken var at en godsvogn sperret sporet.

- Nå er sporet åpnet igjen og vi gjenopptar trafikken så snart som mulig, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til Agderposten kl. 08.50.

Ifølge opplysninger fra stedet skyldes stansen bergingsarbeid ved en godsvogn som sporet av for et par dager siden. Arbeidene gikk ikke som planlagt, og vogna måtte løftes over på en semitrailer for å fraktes til verksted.