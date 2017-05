Sortkledd kvinne gikk plutselig til angrep med flaske annonse Kvinnen (32) hadde akkurat gått av bussen da en ukjent dame plutselig gikk til angrep med en glassflaske som våpen. Nå etterlyser politiet vitner til hendelsen. 21.05.2017 kl 07:43 (Oppdatert 07:46)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767

Offeret for den tilsynelatende uprovoserte volden var på vei hjem fra en bytur.

Helt uprovosert

Hun gikk av bussen på holdeplassen ved Knardalsgata i Porsgrunn samtidig som en medpassasjer som beskrives som en kvinne kledd i sort kjole. Hun ble blant annet slått i hodet med flasken.

- Så langt har det blitt sagt at hun gikk til angrep helt uten forvarsel, opplyser politiets operasjonsleder til Varden.

32-åringen ringte selv til politiet for å varsle om hendelsen. En politipatrulje dukket raskt opp, men innen den tid hadde angriperen forsvunnet fra stedet.

Offeret for volden ble kjørt til legevakt, da hun klaget over smerter i hodet.

Politiet oppfordrer personer som var om bord på bussen til å ta kontakt om de har observert noe.

Saken blir tatt alvorlig og etterforskes utover søndagen, opplyser politiet til Varden.

Rusede sjåfører

Cirka klokken 23.30 kom en politipatrulje over en mann som kjørte bil uten gyldig førerkort. Han var i tillegg ruset på narkotika. I Drangedal ble en mann tatt for promillekjøring like etter midnatt. Begge anmeldes for dette.

Også i Kragerø fikk politiet litt å gjøre i natt, da en mann i 40-åra nektet å etterkomme pålegg om å fjerne seg. Han blandet seg inn i politiets jobb, og ble til slutt pågrepet.