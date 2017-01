Spår vannstand opptil en meter over normalt HØYT VANN: Det er meldt høy vannstand på hele kysten. Bildet er fra Barhebrygga i Kragerø under springfloa i fjor. (Foto: Aslak Thorsen) annonse Meteorologisk institutt varsler muligheter for vannstand opp mot en meter over normalt for åtte fylker. 10.01.2017 kl 20:00 (Oppdatert 20:52)

Både i Langesund og Kragerø er det varslet vannstand 89 høyere enn normalt. Høyvannstoppen er ventet torsdag morgen før klokken 05.00.

– Det er klart at dette påvirker folk på kysten, nær havnivået. Man burde sjekke fortøyninger og justeres etter forholdene. Om det er bygninger som står nært havnivå bør man passe på, opplyser meteorolog Aurora Stenmark Meteorologisk institutt.

Opp til en meter over verdiene

Varselet gjelder torsdag for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud. Meteorologisk institutt skriver at vannstandsvarselet er gjeldende for strekningen Svenskegrensen til Åna-Sira.

Torsdag er det ventet vannstand på 70 til 100 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste tidlig om morgenen og tidlig på ettermiddagen.

Fullmåne på torsdag

– Hvorfor skjer dette?

– Det skyldes at det blir fullmåne på torsdag og at det er et lavtrykk som passerer, da veier lufta mindre og vannet blir på en måte løftet opp. Samtidig vil det være sørlig og sørvestlige vinder som dytter vannet innover. Disse tre tingene sammen gir ofte høy vannstand, forklarer meteorolog Aurora Stenmark Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt opplyser at publikum kan finne mer informasjon på sehavnivå.