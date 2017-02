«Spiral-lege» tapte søksmålet mot kommunen BLE OPPSAGT: Katarzyna Jachimowicz ble oppsagt 3. desember 2015 fordi Sauherad kommune ikke lenger kunne godta at hun nektet å sette inn spiral. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Katarzyna Jachimowicz gikk til sak mot Sauherad kommune etter at hun måtte slutte i jobben som fastlege da hun nektet å sette spiral på pasienter. Nå har dommen i saken falt. 09.02.2017 kl 09:39 (Oppdatert 10:25)

Rettssaken i Aust-Telemark tingrett var historisk. Domstolen vurderte for første gang om en fastlege kan nekte å utføre lovpålagte tjenester ved å vise til et samvittighetsargumen

Bakgrunnen for søksmålet var at Jachimowicz mente det var urimelig og ulovlig at hun måtte slutte som fastlege fordi hennes religiøse overbevisning gjorde at hun ikke kunne sette inn spiral på pasienter.

Kommunen frifunnet

I sitt søksmål mot Sauherad kommune krevde hun både jobben tilbake og økonomisk erstatning. Den katolske legen viste til retten til samvittighetsfrihet som er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Retten kom til at oppsigelsen ikke krenker legens samvittighetsfrihet eller religionsfrihet, og at den heller ikke av andre grunner er ugyldig.

I domsslutningen fra Aust-Telemark tingrett står det at:

«...oppsigelsen ikke krenker saksøkers samvittighetsfrihet/religionsfrihet, og at den heller ikke av andre grunner er ugyldig som stridende mot rammeavtalens krav om at oppsigelse må være saklig begrunnet. Når konklusjonen er at oppsigelsen er gyldig, er det (selvsagt) heller ikke grunnlag for å kravene om å gjeninnta saksøker i fastlegestillingen og/eller tilkjenne erstatning, og kommunen frifinnes. Sauherad kommune frifinnes».

I fastlegeforskriften som kom i januar 2015, fastslås det at leger ikke har en reservasjonsrett, verken mot å vise kvinner til abort eller mot å sette inn spiral.

Skuffet

– Jeg er meget skuffet over dommen, men vil ikke kommentere ytterligere før jeg har gått gjennom den med min advokat, sier Jachimowicz til NRK.

Det er Håkon Bleken som er legens advokat.

– Min klient er selvfølgelig skuffet, men vi har ikke fått gått gjennom dommen skikkelig enda. Vi stiller oss litt uforstående til avgjørelsen.

Han sier hans klient trolig vil anke dommen.

Fikk sparken

Da hun begynte i jobben i 2011, aksepterte Sauherad kommune at hun reserverte seg mot å sette inn spiral. Men tre år senere ble spillereglene endret. Regjeringen bestemte at ingen fastleger fikk si nei til spiral. Mange fastleger valgte da å slutte i jobben, men Katarzyna nektet å slutte frivillig, selv om kommunen tilbød henne penger til omskolering hvis hun ville slutte. 3. desember 2015 ble hun sagt opp.

Siden har hun, i samarbeid med flere støttespillere, forberedt søksmålet. Hennes påstand var at hun ble utsatt for usaklig oppsigelse, og at hun villke kreve økonomisk erstatning fra kommunen.

Jachimowicz, som er praktiserende katolikk, gift og har to barn, arbeider nå ved avdeling DPS ved Sykehuset Telemark, Notodden.

