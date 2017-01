Sporløst borte i to måneder

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

SAVNET: Thor-Helge Kristoffersen ble sist sett 24. november i fjor på Brotorvet på Stathelle. (Foto: POLITIET)

Thor-Helge Kristoffersen ble sist sett 24. november i fjor på Brotorvet på Stathelle. Nå ber familien om tips om noen har sett ham. 24.01.2017 kl 10:13 (Oppdatert 10:19)

Fredrik Nordahl

Politiet i Telemark går nå ut med en savnetmelding på 50-åringen fra Brevik. Ifølge politiet er det familien til den savnede som ønsker at forsvinningen skal bli kjent, og de ønsker at personer som kan ha sett Kristoffersen kan komme med tips til politiet. Sist sett – Mannen ble sist sett utenfor banken på kjøpesenteret Brotorvet på Stathelle i Bamble, forteller politiadvokat Christian Ytterbø. Kristoffersen ble sist sett ved 18-tiden 24. november. – Vi har ikke noen konkret mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, sier Ytterbø. Sporløst borte Politiet har få spor å gå etter og aner ikke hva som har skjedd med ham. Nå ønsker de hjelp fra publikum. De som har tips i saken kan du kontakte Sør-Øst politidistrikt på 02800. 50-åringen er opprinnelig fra Vestvågøy i Nordland, men har bodd i Brevik i lang tid.