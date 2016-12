Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Sprengte postkasse og søppeldunk
To gutter ble sett løpende fra stedet.
28.12.2016 kl 19:50 (Oppdatert 20:03)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 35 54 32 22 Onsdag kveld melder Telemark-politiet at en postkasse og en søppeldunk er spreng i Skolegata i Porsgrunn. – Søppelkassen er ikke ødelagt, men den har svimerke etter en rakett som er avfyrt oppe i den, opplyser politiet på Twitter. To gutter ble sett løpende fra stedet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.29 onsdag, og ønsker tips om noen har sett dette.

