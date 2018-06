Ståbrett-boomen: Flere er blitt alvorlig skadd SKADER SEG: – Det er faktisk vanskeligere enn det ser ut til, og vi advarer mot å ta lett på disse brettene, sier Tryg Forsikring om ståbrettene. (Foto: Illustrasjon Tryg Forsikring) annonse Etter at aldersgrensen for hoverboard, eller ståbrett, ble opphevet i april har bruken av de elektriske kjøretøyene tatt helt av blant barn og unge. 12.06.2018 kl 16:58

Forsikringsselskapet Tryg har registrert flere ulykker, og det er ikke de du tror som er blitt skadet.

– Vi har vært forberedt på at det ville komme ulykker, men er overrasket over at det er godt voksne som skader seg, og det alvorlig. I én sak falt vedkommende i 40-årsalderen stygt på et ståbrett, og ble påført alvorlige skader. Vi har flere tilfeller hvor godt voksne har skadet seg alvorlig, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Foreldre vil gjerne prøve

De små elektriske kjøretøyene har vært i handelen noen år, men i vår har etterspørselen eksplodert. Kvaliteten har blitt bedre og flere modeller er på markedet. Ståbrettene tåler over 100 kilo, og mange foreldre vil gjerne prøve for å sette seg inn i hvordan de virker.

– Det er faktisk vanskeligere enn det ser ut til, og vi advarer mot å ta lett på disse brettene. Voksne som prøver det for første gang bør holde seg fast, gjerne i en annen voksen eller i et rekkverk. Det er påfallende at barn og unge ser ut til å beherske ståbrettene bedre enn mange voksne, sier han.

Ikke et uskyldig leketøy

De motoriserte brettene likestilles med sykler i trafikken, og kan følgelig brukes deretter. Ståbrettene er nå så utbredt at man kan trygt si det hersker en ståbrett-feber over hele landet. Først og fremst blant ungdom, men også barn i svært ung alder har tatt de i bruk. Forsikringsbransjen er bekymret.

– Siden aldersgrensen forsvant ser vi nå barn helt ned i 6-årsalderen på motoriserte brett, og mange uten hjelm. Det bekymrer oss, da barn generelt ikke har utviklet den samme trafikkforståelsen som eldre ungdommer. Dette er ikke et uskyldig leketøy, men kan forårsake stor skade. Foreldre bør sørge for at barna får øvd seg lenge og grundig på et trygt sted før de får dra ut på egenhånd, sier Opedal.

Mange uten hjelm

Det var 10. april i år at aldersgrensen på små elektriske kjøretøy som el-sparkesykler, ståbrett og ståhjulinger ble opphevet av myndighetene. Ståbrett som selges i Norge skal ikke kunne gå fortere enn 20 km/t. Det er ikke krav til hjelm eller beskyttelsesutstyr.

– Så ser vi at mange unnlater å bruke hjelm eller annet sikkerhetsutstyr, og det er ikke bra. Skulle ulykken være ute og man faller av er det små marginer om man treffer noe med hodet først eller ikke. I tillegg er det å bremse et ståbrett i fart langt mer krevende enn å bremse med en tråsykkel, sier Opedal.