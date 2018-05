Stadig flere unge blir uføre i Telemark Terje Tønnessen: NAV-leder i Telemark, Terje Tønnessen. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Ved utgangen av mars var det registrert 13.834 mottakere av uføretrygd i Telemark. Det er en økning på 141 personer. 09.05.2018 kl 11:33

Det skriver Nav i Telemark i en pressemelding.

Utviklingen med 300 flere unge under 30 år i Telemark som mottar uføretrygd per 1. kvartal 2018 - sammenlignet med 1. kvartal 2009, er utfordrende. De uføre under 30 år utgjør 2,7 prosent av hele aldersgruppen i Telemark. På landsbasis mottar 1,9 prosent av unge under 30 år uføretrygd, skriver Nav i pressemeldingen.

Andelen uføre kvinner i Telemark var på 15 prosent, mens tilsvarende prosent for menn var 10,7 prosent.

Flere utenfor arbeidslivet

– Samtidig som vi knapt har sett en større optimisme blant arbeidsgiverne i Telemark, er det en økende tendens til at flere blir varig utenfor arbeidslivet. Selv når ulikheter i alderssammensetninger fjernes, har Telemark langt flere personer på uføretrygd enn de fleste andre fylker. Den langsiktige trenden er dessverre at det stadig blir flere yngre uføretrygdede. Selv om det er et stort behov for arbeidskraft i fylket er det stadig høyere krav til den enkelte arbeidstaker og flere faller ut tidlig eller kommer aldri inn på arbeidsmarkedet. Jeg tror at en betydelig del av arbeidsuførheten kan forebygges, men mye må skje i tidlig alder og over tid. Det må satses kraftig og strategisk på kvalitet i barnehager og skoleverket i nært samarbeid med foreldre. Jo tidligere vi påvirker positivt gode sosiale fellesskap og læringsmiljøer, jo mer demmer vi opp for utenforskap, skriver fylkesdirektør i NAV Telemark, Terje Tønnessen, i pressemeldingen