Ståhjuling tok fyr inne i huset TOK FYR: Denne lille ståhjulingen begynte å brenne mens familien i huset sov. (Foto: Torbjørn Tungesvik) BRANN: En Segway begynte å brenne inne i en enebolig i Skien fredag morgen. (Foto: Torbjørn Tungesvik) – Plutselig hørte jeg et smell, som fra fyrverkeri, sier huseieren. Så fant han den lille ståhjulingen i gangen i full fyr. 13.01.2017 kl 08:46 (Oppdatert 09:41)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Fredag morgen tvitrer Telemark-politiet at det brenner i en Segway som står inne i en enebolig i Skien. Alle nødetatene rykket ut til huset, som ligger på Rabben. NATT TIL FREDAG: Ble nektet servering – kastet kvinnelig restaurantansatt ned trapp og tok kvelertak på henne Klokken 09.00 er brannen slukket. Dingsen som brant viste seg å ikke være en Segway, men trolig en ståhjuling av merket Smartboard. Brannvesenet har tatt den ut av huset for å begrense skadene. Smalt flere ganger Familiefar Aram Ali forteller om en dramatisk start på dagen: Han lå og sov, men ble vekket av sønnen sin. – Plutselig hørte jeg et smell, som fra fyrverkeri, sier huseieren til Varden.no. Deretter kom det flere smell. Da de fikk lokalisert smellene og kom ut i gangen der ståhjulingen sto til lading, var det allerede mye røyk og flammer. Batteriet brant igjen og igjen Huseieren fikk slukket brannen delvis med brannslukkingsapparatet, men likevel fortsatte batteriet å brenne og smelle. Brannen blusset opp igjen, og det var brannvesenet som til slutt fikk kastet ståhjulingen ut og slukket. Det er mye røyk i boligen etter brannen. I 09-tiden lufter brannvesenet. Ingen personer ble skadet, men det er materielle skader. – Jeg er først og fremst glad sor at det gikk bra med oss og barna. Vi pleier si at barna har engler som passer på dem, sier Ali. Ikke lad om natten Politiet på stedet opplyser at de tar med ståhjulingen til brannteknikere, som skal undersøke det elektriske leketøyet og vurdere om leverandøren skal varsles. Politibetjent Karl Martin Rugstad oppforderer folk til ikke å lade slike elektriske artikler om natten, uten tilsyn. Tidligere onsdag morgen var det en brann på Frogner i Skien: Et hus er totalskadd og beboere er evakuert.

