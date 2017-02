Stamina-oppkjøper starter bank TAR SATS: Disse får kontroll over store deler av treningsmarkedet i Skien og Porsgrunn. Fra venstre daglig leder Espen Ødegaarden, regionsjef Sharon Hagen i Sats-Elixia og Elixia-topp Bjørn Maaseide. Bildet er tatt fra offentliggjøringen av Stamina-oppkjøpet. (Foto: PER ARNE RENNESTRAUM) annonse Like før nyttår kjøpte han seg inn i Stamina Grenland. Nå etablerer volleyball-profilen egen bankvirksomhet. 21.02.2017 kl 13:54 (Oppdatert 14:33)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Tidligere volleyballstjerne Bjørn Maaseide vil starte ny nisjebank, skriver dn.no.

Ansetter rundt 15 personer

Han har de siste årene vært hovedaksjonær i forvaltningsselskapet Kraft Finans. Nå tar Maaseide et steg videre og vil etablere en ny bank i Stavanger-regionen. Med seg på laget har han Sandnes Sparebanks tidligere toppsjef, Svein Ivar Førland.

Maaseide sier til avisen at han vil starte en nisjebank for privatmarkedet. Hva dette innebærer vil han foreløpig ikke si mye om, men han understreker at det ikke er en ny forbrukslånbank.

I første omgang ser de for seg å ansette rundt 15 personer, men tror dette raskt vil øke til 25-30 ansatte. Hovedkontoret vil bli i Stavanger-regionen.

Kjøpte Stamina i Grenland

Det var i desember det ble kjent at milliardæren og tidligere volleyball-stjernen skulle være med på laget når Stamina i Grenland ble kjøpt opp av den tidligere konkurrenten Elixia.

Millioninntektene Maaseide smashet inn da han herjet i verdenstoppen i sandvolleyball har han blant annet lagt inn i treningsbransjen. Han eier sju prosent av aksjene i selskapet som fusjonerer med Stamina. Maaseide er like god uten ball. Ifølge Kapital var han i fjor god for en milliard kroner. Health and Fitness Nordic, som eier Sats-Elixia har en omsetning på tre milliarder.

Den nye lokale treningsgiganten, som er på trappene i disse dager, skal eiers 59 prosent av Maaseide & co, mens Espen Ødegaarden og Inge Falck Olsen sitter med resten av beholdningen.