Statens vegvesen vil kutte 1.650 stillinger annonse Et forslag til omorganisering av Statens vegvesen innebærer 1.650 færre ansatte enn i dag hvor 7.824 personer jobber i etaten. 15.01.2019 kl 14:51 (Oppdatert 14:54)

NTB

Det er Aftenposten som melder om forslaget som ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag ettermiddag. De ansatte skal orienteres om saken i et stort allmøte klokka 15.00 tirsdag ettermiddag.

– Ingenting tyder på oppsigelse i «nye» Vegvesenet. 1.650 skal overføres til fylkeskommunene som en følge av Regionreformen – fra 1. januar 2020, senest 2021, skriver Statens vegvesen på Twitter tirsdag ettermiddag.

Det er Vegvesenets eget forslag til omorganisering som er nå er sendt til Samferdselsdepartementet.

Av innholdet i forslaget skal det blant annet være nevnt at dagens organisasjon preges av for mye byråkrati og at den ikke er godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontrafikk i byer på.