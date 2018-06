Statsadvokatens beslutning i Søviknes-saken kommer mandag I STORTINGET: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix) annonse Mandag blir det klart om etterforskningen av voldtektssaken mot olje- og energiminister Terje Søviknes skal gjenopptas 15.06.2018 kl 11:00

NTB

– Jeg starter min behandling på mandag og vil ha en beslutning klar i løpet av dagen, sier førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland til NTB. Hun er leder for Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter.

En kvinne, som da var 16 år, hevder hun under landsmøtet til Fpu i Langesund i 2000 ble voldtatt av Frp-stjernen Terje Søviknes. Hun ber om at saken blir underlagt ny etterforskning, med begrunnelse i at det er tilkommet nye opplysninger i saken og at den opprinnelige etterforskningen hadde mangler.

Saken ble liggende hos politiet en god stund etter anmeldelsen i 2000. Én dag etter at den ble åpnet i 2001, henla politiet saken som «intet straffbart forhold».

Den nå 34 år gamle kvinnen står fast ved voldtektsanklagene. Søviknes har erkjent seksuell omgang, men hevder det var med samtykke fra begge parter.

Katteland vil informere partene før beslutningen blir offentliggjort gjennom pressen. Det skjer mandag, mest sannsynlig en gang i løpet av ettermiddagen.