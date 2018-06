Steinras i Skien – tok med seg deler av en brygge annonse Steinras på Skotfoss. 25.06.2018 kl 10:16 (Oppdatert 10:46)

Martin Øyvang

Politiet fikk mandag formiddag melding om et steinras på Skotfoss.

– Det skal ha gått et steinras ved Mikaelshula. Raset skal ha tatt med seg deler av ei brygge, opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Satt i båt da raset gikk

Ifølge politiets opplysninger skal ingen personer være skadet.

– Brannvesenet ble oppringt av noen vitner, som hadde sett raset. De skal ha befunnet seg i en båt som lå nær land, men de kom seg ut på vannet da det begynte å rase, sier Groth som legger til at politiet mandag formiddag ikke har fått oversikten over omfanget av raset.

Sperret av tursti

Mikaelshula er et populært turmål for turgåere, men mandag ble turstien midlertidig sperret for all ferdsel.

– Vi har en patrulje som har sperret av den blåmerkede stien. Vi har også fått hjelp av brannvesenet med å komme oss inn til rasområdet ved hjelp av brannbåten, sier Groth.

110 Telemark skriver på sin Twitter-konto at de oppfordrer turgåere om å holde seg unna området, fram til rasfaren er vurdert.