Steinras i Skien: – Vis forsiktighet i tilfelle flere ras RAS: Denne steinen har rast fra fjellsiden. Selv om det bare er én liten stein som har rast, kan det være fare for at flere raser. (Foto: Tone Lensebakken) STENGT: Mandag i 13.30-tiden er veien stengt for all trafikk. (Foto: Tone Lensebakken) Mandag gikk det er lite steinras på fylkesvei 357 i Skien. Veien er stengt. 30.01.2017 kl 13:19 (Oppdatert 13:41)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 – Det har rast steiner ut fra Meierkollen, opplyser Telemark-politiet på Twitter. Steinraset har skjedd på fylkesvei 357, Skotfossvegen, mellom Grøtsund og Skotfoss. – Politiet ber om at de som er der viser foriktighet i tilfelle flere ras, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Det er en ganske liten stein som har rast ned, men det tas ingen sjanser. TIDLIGERE I DAG: Kvinne i 70-årene krasjet i kryss og stakk Raset gikk like etter klokken 13 mandag. Klokken 13.30 er veien sperret for trafikk. Politiet er på stedet og venter på at Veivesenet skal undersøke rasstedet. I HELGA: Denne kjelen sørget for husbrann Saken oppdateres.

