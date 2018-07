Steinras på fylkesveg annonse Fylkesvei 152 mellom Notodden og Bø er ryddet etter at det gikk et steinras over vegen. 20.07.2018 kl 16:40 (Oppdatert 17:56)

Jonas Fossing

Tlf: 918 79 469

Rett før 17.00 meldte Vegtrafikksentralen om redusert fremkommelighet på Fylkesvei 152 mellom Notodden og Bø er redusert etter at det gikk et steinras.

Nå like før klokken 18.00 melder Vegtrafikksentralen at veien er ryddet og veien er åpen for trafikk i begge retninger.

Varden oppdaterer.