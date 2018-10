Stenger E18-strekning de kommende nettene STENGES: Brattåstunnelen blir stengt fra onsdag kveld. (Foto: Statens vegvesen) annonse Arbeider i Hovettunnelen og Brattåstunnelen på E18 i Porsgrunn, sørger for full stengning av hovedfartsåren gjennom Telemark. 31.10.2018 kl 12:32

Martin Øyvang

Strekningen som stenges er mellom Ørstvedtkrysset og Kjørholtkrysset.

– Det blir stengt klokken 21 onsdag kveld, og vil først bli åpnet klokken 06 torsdag morgen. Det gjelder også det samme tidsrommet fra torsdag kveld til fredag morgen, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Tanja Halvorsen.

Vedlikehold i tunneltak

Årsaken til stengningen er planlagt vedlikeholdsarbeid i Brattåstunnelen og Hovettunnelen.

– Det er elektroarbeid på vifter i begge tunneltakene som skal gjennomføres. Maskiner og mannskap er da avhengig av å bruke veibanen, og derfor må tunnelen være helt stengt, sier Halvorsen.

Skilter omkjøring

Hun legger til at veien vil bli helt stengt for all trafikk, men at utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere.

For normal trafikk vil omkjøring være skiltet.