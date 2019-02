Stenger veien for å slukke husbrann KOMMER IKKE FREM: Brannvesenet har ikke klart å komme seg helt frem til det brennende huset. (Foto: Jonas Fossing) BRANN: Huset det brenner i er et eldre hus. Det er ikke meldt om spredningsfare. (Foto: Jonas Fossing) BRANN: Huset ligger litt vanskelig til, så brannvesenet kom ikke helt frem med bilene og måtte legge slanger et godt stykke fra bilene og opp til det brennende huset. (Foto: Jonas Fossing) annonse

Det brenner i en eldre bolig i Skien. Brannmannskapene er på stedet og jobber med slukking. 07.02.2019 kl 18:21 (Oppdatert 20:18)

Boligen som brenner ligger i Skyervegen i Skien. Det er et eldre hus som brenner, og det er ikke meldt om spredningsfare. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 18.14 torsdag kveld.

De som bor i huset har kommet seg ut, og det er ikke meldt om skader.

Vedkommende som var hjemme da brannen ble oppdaget, er sett til av ambulansepersonell. Ingen personskader.

Åpne flammer

Fire brannbiler, en ambulanse og en politibil er på stedet for å slukke og bistå. Huset der det brenner ligger et stykke fra veien, så brannvesenet har måttet dra slangene et godt stykke for å nå frem til brannen. Det er politi fra Sør-Øst politidistrikt og Skien brannvesen som er på stedet.

Det meldes om åpne flammer fra boligen.

Veien blir stengt

Huset ligger litt vanskelig til, så brannvesenet har måttet legge ut slanger et godt stykke fra bilene og opp til det brennende huset.

– Veien blir stengt her oppe, og det er flere brannbiler på vei for å bistå, sier journalist på stedet.

Skyervegen blir sperret for inngående trafikk, i forbindelse med slukkearbeidet.

Klokken 20.15 meldes det at brannen er slukket, men etterslukking pågår. Veien vil være sperret for inngående trafikk en stund til.