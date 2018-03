Stjal bilnøkkel fra garderobeskap. Så stakk han av med bilen. annonse Biltyven snappet til seg bilnøkkelen fra et garderobeskap. Så stakk han av med bilen. 27.03.2018 kl 07:57 (Oppdatert 08:09)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Politiet melder tidlig tirsdag morgen om en Toyota Yaris som ble knabbet fra Skistredet i Skien sentrum.

– Tyven har stjålet bilnøkkelen fra et garderobeskap på et treningssenter like ved, melder lovens lange arm via twitter.

Bilen er sølvfarget og har registreringsnummer PP37492.

Politiet ber om tips fra de som ser bilen.