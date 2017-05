Stjal bunadssmykker og alle konfirmasjonspengene SMYKKER STJÅLET: Diverse søljer til bunader ble stjålet fra et hus i Håvundveien. annonse Uvedkommende tok seg inn i et hus i Porsgrunn og stjal en konvolutt full av penger og flere bunadssmykker. Politiet sier tyven har lov til å angre, og håper pengene dukker opp igjen. 13.05.2017 kl 08:13 (Oppdatert 08:24)

Det såkalte innstigningstyveriet ble oppdaget fredag. I følge huseierne har noen tatt seg inn i huset i Håvundveien i Porsgrunn.

For ikke lenge siden hadde man konfirmasjon der og pengegavene er nå stjålet.

Politiet vil ikke si eksakt hvor mye som ble tatt.

– Konfirmanter nå til dags får jo en anselig sum penger i gaver, så jeg kan vel si at det var et større pengebeløp, sier operasjonsleder Ole Kamben.

Kamben legger til en klar beskjed til vedkommende som har begått tyveriet.

– Det er lov til å angre. Det vil være veldig formidlende om man leverer tilbake tyvegodset, for å si det sånn, sier Kamben. Han håper altså at noen der ute, som har begått ugjerningen, kommer på bedre tanker og sørger for at konfirmanten og familien får tilbake sine ting.

Han oppfordrer også alle til å sette penger de får i banken så fort man har mulighet. Tyven som tok med seg pengene fra Håvundveien fant dem i en konvolutt på ei kjøkkenhylle i huset.

I tillegg til alle kontantene som ble tatt, ble det også stjålet en del bunadssmykker.