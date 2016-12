Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Stjal den sovende kompisens kredittkort og dro rett i minibanken annonse Da kompisen sovnet på vorspiel fisket 49-åringen kortet hans opp av lomma. 23.12.2016 kl 06:26

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Deretter gikk han rett til nærmeste minibank i Skien sentrum og tok ut nesten 5.000 kroner i kontanter. Hendelsen skjedde en fredagskveld i september i år. Nylig måtte mannen svare for tyveriet i Nedre Telemark tingrett, der han også sto tiltalt for å ha stjålet en boks med makrell i tomat og buljong fra en dagligvareforretning.' Retten mente det var et skjerpende moment at tyveriet ble begått under et besøk der fornærmede lå og sov og at han i denne tilstand ble frarøvet sitt bankkort. Mannen innrømmet begge forhold, og fikk en straff på 18 dager i fengsel, utsatt med en prøvetid på to år. annonse annonse