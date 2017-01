Stjal håndveska til eldre kvinne

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Martin Øyvang

Politiet fikk søndag kveld melding om et frekt tyveri i Skien sentrum. – Det var en eldre kvinne som ringte og sa at hun hadde blitt utsatt for et tyveri av sin håndveske. Gjerningsmannen skal ha overrasket henne bakfra og nappet veska av skulderen hennes mens kvinnen spaserte ved Arkaden, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt. Falt på asfalten Kvinnen, som er 80 år gammel, skal ha falt og slått seg på asfalten etter hendelsen. – Men hun ble ikke alvorlig skadet, sier Røilid. Ber om tips Gjerningsmannen blir beskrevet som en ung, tynn mann som snakket norsk. Han var iført en hvit genser og en mørk caps. – Vi er interessert i tips i saken, sier Røilid.