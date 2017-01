Stjal morens gullsmykker og perlekjede annonse En 19 år gammel mann fra Grenland er nylig dømt for å stjele en mengde verdifulle smykker fra morens smykkeskrin. Han ble også dømt for vold mot to butikkansatte, tyveri, narkotika og trusler, men han slipper i utgangspunktet å sitte i fengsel. 04.01.2017 kl 22:43 (Oppdatert 06:20)

«Tirsdag 16. juni 2015 om ettermiddagen (…) borttok han diverse smykker, bl.a. en ring, et perlekjede av gull, et armbånd, et kjede av sølv og to smykker fra et smykkeskrin eller andre steder i huset og som tilhørte hans mor,» heter det i tiltalen.

Og tiltalen er lang. De elleve tiltalepostene omfatter blant annet vold mot en kvinne og en mann ved Rema 1000 i Augestadvegen i Porsgrunn. Han slo begge to mange ganger i hodet. Kvinnen var dårlig i halvannen uke etter å ha blitt slått med knyttet neve.

Skulle voldta politi-datter

19-åringen prøvde også å slå en dørvakt på Tordenskiold i fjor sommer. En gang han ble pågrepet av politiet ropte han til politimannen at han skulle drepe og voldta datteren hans. Han har også bestilt syntetisk narkotika og en ulovlig kniv fra utlandet. Butikktyveri og heleri er også med på den lange lista.

Mannen tilsto det aller meste han var tiltalt for. Dette trakk i formildende retning. Dommerfullmektig Hanne-Marie With Kaltenborn skriver også at straffen må reduseres fordi mange av forholdene er blitt så gamle at det bryter med retningslinjene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Betinget straff

De eldste forholdene han ble dømt for er fra sommeren 2015, mens dommen falt 4. januar 2017. 19-åringen slapp derfor unna med 60 dager betinget fengsel med to års prøvetid. Det betyr at han slipper å sone straffen hvis han ikke begår nye lovbrudd de neste to årene.

Forsvarer Tollef Skobba ba om samfunnsstraff, men 19-åringen møtte ikke opp til avtale med kriminalomsorgen. Dommerne mente derfor mannen var uegnet for samfunnsstraff.