Stjal verdifull samling på 250 kniver

En verdifullsamling kniver ble stjålet under et innbrudd på Rjukan siste uka. 03.02.2017 kl 21:08

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Det var en samling på 250 kniver, bunadskniver og andre typer kniver, sier operasjonsleder Terje Pedersen. Under innbruddet ble det også stjålet sølvtøy. Innbruddet i huset i Gaustaveien har skjedd i løpet av den siste uka, mens de som bor der har vært bortreist. – Vi vil gjerne ha tips hvis noen har sett noe mistenkelig der i løpet av siste uka, sier Pedersen.