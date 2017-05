Stolpa gikk tvers gjennom ruta. Så gikk kvinnen ut av bilen selv etter ulykken. bilulykke: (FOTO: JAN BJØRN TARANRØD) BØLE: Ulykken skjedde i Bøleveien i Skien torsdag ettermiddag. (FOTO: JAN BJØRN TARANRØD) bilulykke: (FOTO: JAN BJØRN TARANRØD) #boardAd( ) – Hun har hatt englevakt, sier vitne etter ulykken på Bøleveien. 04.05.2017 kl 14:36 (Oppdatert 15:33)

Politiet twitret om ulykken klokka 14.30 torsdag.

En kvinne er sendt til sykehus.

– Trafikkulykke på Bøleveien, enslig bil, heter det i meldinga.

Trafikkproblemer

Det er redusert framkommelighet på stedet. Ulykken har skjedd ved Bøleveien 30.

– Det er blant annet kjørt ned en strømførende stolpe, skriver politiet videre.

Varden får opplyst på stedet at bilen kolliderte med en telefonstolpe og inn i et gjerde, videre føyk en gjerdestolpe inn i frontvinduet

Brannvesenet har også rykket til stedet.

– Englevakt

– Hun må hatt englevakt. Se bare på den planken som kom inn gjennom vinduet, like ved siden av sjåføren, sier en av naboene til Varden. Hun var inne i boligen sin og hørte et veldig smell. Da slapp hun alt hun hadde i hendene og løp til for hjelpe mens hun ringte 113.

Sjåføren var en kvinne som kom seg ut av bilen selv. Men hun ble siden lagt på en båre og fraktet bort da sykebil kort etter kom til stedet.

Politiet svarer ikke på henvendelsene på telefon.