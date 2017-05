Stoppet 15-åring bak rattet STANSET AV POLITIET: Ungdommene i denne bilen hadde på ingen måte lov til å sitte bak rattet. (Foto: Nils Skumsvoll) annonse Politiet stoppet en bil i Skien lørdag kveld. Sjåføren var kun 15 år gammel. Hans tre medpassasjerer var 13, 14 og 15 år. 20.05.2017 kl 21:31 (Oppdatert 22:04)

Lise Valbø Rønningen

Tlf: 991 60 995

Bilen ble stoppet på Nenset i Skien lørdag kveld.

Jenter og gutter

– Vi fikk tips om en bil som var observert på Gulset klokken 19.12. Vi gjorde noen undersøkelser utfra dette og stoppet etter hvert bilen på Nenset, sier operasjonsleder Terje Pedersen.

Inne i bilen satt det fire ungdommer. To av dem var 15 år, mens de to siste var henholdsvis 13 og 14 år.

– Det var både jenter og gutter. Sjåføren var en gutt på 15 år, sier Pedersen.

Bilen var ikke regelrett stjålet, men ingen av de involverte hadde fått tillatelse av eieren til å kjøre den.

Ifølge operasjonslederen var det ingen stor dramatikk da bilen ble stoppet. Alle fire ble tatt med til politistasjonen.

Hentet av foreldrene

– Vi har hatt en prat med de her på stasjonen, sier han.

Foreldrene til ungdommene ble varslet og har hentet dem på politistasjonen.

– Det er klart det ikke er noe kjekt når sånt skjer, men foreldrene er glade for at det ikke skjedde noe og at de ble tatt hånd om av politiet, sier Pedersen.

Det er ikke vanlig at politiet stopper så unge sjåfører.

– Det er ikke meldt inn noe spesielt om kjøringen, men politiet ser alvorlig på saker som dette, avslutter Pedersen.