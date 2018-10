Stoppet av politiet, mistenkt for rattfyll annonse Sjåføren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. 12.10.2018 kl 06:39 (Oppdatert 06:41)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Det var klokka 00.40 natt til fredag at politiet stanset en bilfører på riksvei 36, ved Ulefoss. Det kom raskt for dagen at han muligens ikke hadde helt rent blod i årene.Det ble sjekket ut nærmere, i det han ble fremstilt for legevakta for blodprøve.