Stoppet mann mistenkt for ruskjøring. Da viste det seg at han var etterlyst av politiet. annonse Mannen var godt kjent av politiet fra før av. 23.07.2017 kl 20:20 (Oppdatert 20:37)

Lise Valbø Rønningen

En Skiens-mann på 45 år ble søndag kveld stoppet av UP, som mistenkte at han kjørte i ruspåvirket tilstand.

– UP møtte han ute på Vold i Skien. Han er godt kjent av politiet fra før av, sier politiets operasjonsleder, Vidar Aaltvedt.

Da politiet sjekket mannen nærmere viste det seg at han var etterlyst for ikke å ha møtt til soning av en dom i fengsel. Han hadde heller aldri hatt førerkort for bil.

– Han blir kjørt til fengselet i kveld, melder politiet på Twitter.