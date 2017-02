Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Stor snøskredfare i fjellet i Telemark i helgen ADVARER: Det er stor fare for snøskred i fjellet vest i Telemark i helgen. (Foto: Arkiv) Skredfaren i flere av fjellområdene i Sør-Norge øker samtidig som vinterferien starter på store deler av Østlandet. For Telemarks del er de vestligste fjellområdene som er mest utsatt. Årsaken til at skredfaren er betydelig, er at det kan komme snø og sterk vind i fjellet. – Det blir skredproblemer det snøen legger seg. Det er skjerpende for situasjonen at det har vært kaldt og klart vær lenge. Snøen som ligger i terrenget nå blir et svakt lag når den får ny snø på toppen. Dette svake laget kan en skiløper påvirke, sier Ekker. 17.02.2017 kl 15:13

NTB En oversikt fra Varsom.no viser at faregraden for snøskred vil trolig øke fra moderat (2) til betydelig (3) i flere deler av Sør-Norge lørdag, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Slik blir været: – Dette blir ikke akkurat den beste vinterferien å dra på hytta i – Det har lenge vært rolige forhold i Sør-Norge, men nå er det meldt snø i helgen. Derfor er det viktig å øke årvåkenheten for dem som skal ut i fjellet, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Espen Nordahl. Populære vinterferiedestinasjoner i Telemark som Rauland, Haukeli og Gaustablikk er alle områder hvor det i helgen er betydelig fare for snøskred. – Én skiløper kan utløse skred Ifølge NVE bør man være svært forsiktig når man ferdes i fjellet. Vanlige turgåere bør holde seg unna skredfarlig terreng der det meldes faregrad 3, og være observant i nærheten av bratte skråninger eller fjellsider hvor skred kan løsne lenger oppe. – Det blir skredproblemer det snøen legger seg. Det er skjerpende for situasjonen at det har vært kaldt og klart vær lenge. Snøen som ligger i terrenget nå blir et svakt lag når den får ny snø på toppen. Dette svake laget kan en skiløper påvirke, sier snøskredvarsler Ragnar Ekker i NVE til NRK. Endrer seg brått Varselet kan endre seg brått fra faregrad 1 – liten, til 3 – betydelig på Vestlandet og flere steder i fjellet i Sør-Norge lørdag. Idet det blåser opp og kommer nysnø i fjellet til helga, vil det legge seg flak av fokksnø over de svake lagene i snødekket. Det fører til ustabile forhold i mange fjellsider over hele Sør-Norge, særlig sør for Stad.