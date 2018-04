Stordalen vil betale for advokat til ansatte som kan bli kastet ut EN MILLION: Stordalens selskap vil bruke en million til juridisk hjelp for ansatte innvandrere som kan bli kastet ut. (Foto: Scanpix) annonse Petter Stordalen vil betale for advokathjelp til ansatte innvandrere som risikerer å bli sendt hjem. 20.04.2018 kl 08:15 (Oppdatert 08:27)

NTB

Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice Hotels tilbyr ansatte som risikerer utsendelse fra Norge juridisk bistand, i samarbeid med NOAS.

– Samarbeidet har fått navnet Ali-hjelpen og er oppkalt etter en medarbeider på Clarion Hotel Wisby, Ali Popal, heter det i en presssemdling fra Choice.

– Mange unge mennesker har Nordic Choice Hotels som sin første arbeidsplass og mange utenlandske har sin første norske jobb hos oss. Det er vårt ansvar at de får en god introduksjon til arbeidslivet, at de føler at de blir tatt vare på og er en del av fellesskapet på arbeidsplassen, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Samarbeider med NOAS

Ved å støtte Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) med rundt 1 million kroner vil Nordic Choice Hotels kunne tilby ansatte med innvandrerbakgrunn bistand dersom de støter på problemer med asylprosessen eller med arbeids- eller oppholdstillatelsen, melder TV 2.

– Som arbeidsgivere har vi et ansvar for alle våre ansatte, og vi har ikke følt at vi har vært gode nok der. Derfor går vi foran, forhåpentligvis som et godt eksempel, og setter av noen kroner til dem som trenger hjelp på det området, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels til kanalen.

Trenger arbeidskraften

NOAS skal nå holde kurs for ledelsen ved hotellene og hovedkontoret om asylspørsmål.

Silseth sier at engasjementet vil gi hotellkjeden tilgang til tiltrengt arbeidskraft. Også i Sverige har Stordalen satt i gang et tilsvarende prosjekt. Choice-kjeden har 16.000 ansatte, og av dem har 30 prosent annen bakgrunn enn nordisk. I alt kan kjeden telle 170 ulike nasjonaliteter blant de ansatte.

Silseth bedyrer at de har tillit til forvaltningen som håndterer sakene til asylsøkere og innvandrere til Norge og Sverige, men sier at det også der begås feil.

– Da kan vi hjelpe våre folk til å oppdage de feilene og dermed få sine rettigheter ivaretatt på en god måte, sier han