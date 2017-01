Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Store skader på garasje etter brann RYKKET UT: Brannvesenet rykket raskt ut til brannen. (Foto: Knut Heggenes) Nødetatene på vei. 17.01.2017 kl 14:21 (Oppdatert 14:46)

Martin Øyvang/Eirik Haugen Brannvesen og politi rykket tirsdag ettermiddag ut til melding om røykutvikling fra en garasje på Notodden. – Det ryker fra en garasje på Luren, sier operasjonsleder Kim Stokke i Sør-Øst politidistrikt. Store skader innvendig Innsatsleder Tor Einar Bakken sier til Varden at de fikk melding fra forbipasserende om røyk. Huset ligger i et boligfelt og alle nødetatene rykket ut. – Det er mye røyk og garasjen har fått store skader innvendig. Ingen personer har kommet til skade og det er heller ikke fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger i boligfeltet, sier Bakken.