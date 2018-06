Storstreik på flyplassene avverget i sommer STORSTREIK: Det blir ingen storstreik på flyplasser i Norge i sommer. (Foto: NTB Scanpix) annonse Nesten åtte timer på overtid ble partene enige om å sette meklingen i flyplassoppgjøret på pause fram til høsten. Streik er avverget i denne omgang. 29.06.2018 kl 08:18

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

LO Stat, YS Spekter og Spekter har sittet i mekling siden torsdag formiddag, uten å klare å bli enige. Nå er meklingen satt på pause. Ny frist er 4. september, og en eventuell streik vil dermed først være et faktum 5. september.

– Etter forslag fra mekleren ble partene enige om å ta en pause i meklingen for Avinor AS og Avinor Flysikring AS for å diskutere krevende spørsmål knyttet til overenskomstrevisjonen 2018, heter det i en melding fra Riksmekleren fredag morgen.

Det vanskeligste spørsmålet er etter alt å dømme om de ansatte fortsatt skal ha rett til å forhandle om pensjon også i framtida.