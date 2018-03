Straff for sovevoldtekt opp for Høyesterett annonse Statsadvokaten mener en mann i 20-årene fra Aust-Telemark ble dømt til for kort straff for en sovevoldtekt og anket straffeutmålingen til Høyesterett. Saken kommer opp torsdag. 15.03.2018 kl 10:31 (Oppdatert 10:31)

NTB

Mannen ble først frifunnet i Aust-Telemark tingrett, men da saken kom opp i Agder lagmannsrett ble han funnet skyldig i grov uaktsom voldtekt.

Der ville de tre fagdommerne dømme ham til halvannet års fengsel, men de fire lekdommerne mente det var for strengt og satte straffen til ett år.

Vil ikke ha skjerpet straff

Det er denne straffen statsadvokaten har anket til Høyesterett.

– Det er første gang Høyesterett tar stilling til akkurat dette spørsmålet, og det er påtalemyndigheten som har anket. Jeg vil på vegne av tiltalte argumentere for at straffen ikke skal skjerpes, sier advokat Halvard Helle til NTB.

Det er statsadvokat Petter Sødal som har anket saken. Han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Stortinget ga i 2010 signaler om at straffenivået for forsettlige sovevoldtekter må skjerpes, skriver Rett24, som påpeker at det nå blir opp til Høyesterett å avgjøre straffenivået for en grov uaktsom sovevoldtekt, hvor det ikke foreligger spesielt skjerpende eller formildende omstendigheter.

Våknet med mannen over seg

Voldtekten skjedde etter en tur på pub i Tinn i Telemark i desember 2015. Både fornærmede og den dømte hadde drukket så pass mye at de karakteriserte seg som fulle, ifølge Telemarksavisa.

Fornærmede, som også er i 20-årene, forklarte i retten at hun våknet av at en mann lå over henne, men kunne ikke si med sikkerhet hvem det var.

Mannen husker ikke hva som skjedde, men benekter å ha hatt samleie med kvinnen uten at hun ønsket det.