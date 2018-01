Strømmen tilbake hos alle i kveld – flere har krav på kompensasjon annonse Torsdag kveld skal alle kunder få strømmen tilbake, selv om Skagerak tar forbehold om at det kan finnes feil som ikke er meldt inn. Kunder som har vært strømløse sammenhengende i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon. 18.01.2018 kl 21:28

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

I 21-tiden torsdag kveld var bare tre kunder uten strøm. Alle får strøm i kveld, dersom ikke annet er avtalt direkte med kunde, melder Skagerak Energi i en pressemelding.

– VI er veldig glad for at alle kundene nå får strømmen tilbake. Vi har full forståelse for at det er krevende for kundene å være uten strøm så lenge som noen nå har vært, sier kommunikasjonssjef i Skagerak Energi, Thor Bjørn Omnes.

Arbeidet med feilrettingen i hele dag og i kveld. Videre vil feilrettingsarbeidet fortsette også fredag med full styrke. Det er fortsatt mye opprydning som gjenstår.

Les også: Får «bøter» for straumbrot – og du kan ha krav på kutt i rekninga

Fortsatt strømløs

Skagerak Nett regner forventer nye meldinger om feil til helgen når flere kommer på hyttene sine. Derfor opprettholdes høyeste beredskapsnivå inntil videre. Alt planlagt arbeid er satt på vent inntil situasjonen er avklart.

Les også: Måtte stanse trafikken for å la dette helikopteret jobbe

– Hvis noen fortsatt er strømløse bør de sjekke avbruddskartet på våre nettsider. Dersom man er strømløs, og ikke merket av i kartet, må man ringe feilmeldingen på 35518991, sier Omnes.

Kompensasjon

Kunder som har vært uten strøm i 12 timer eller mer, har krav på kompensasjon etter gitte satser.

Informasjon og søknadsskjema finnes på hjemmesidene.