Studentene hev seg ut av huset da badstua ble full av røyk

brann: Brannmannskaper på plass i studentboligen som tok fyr fredag ettermiddag. (FOTO: ANDREAS SOLTVEDT) brann: (FOTO: ANDREAS SOLTVEDT) Studentene kom seg raskt ut da det begynte å brenne i badstua i kjelleren i studentkollektivet i Bø fredag ettermiddag. 20.01.2017 kl 15:14 (Oppdatert 18:27)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834 Brannen skjedde ved en bolig ved Breisås studentboliger. Meldingen om brannen ble sendt ut på Twitter rundt klokken 15.15 fredag ettermiddag. Tre brannbiler, en ambulanse og feiervesenet rykket til stedet. Inne i boligen var det studenter, som kom seg ut av boligen før redningsmannskaper kom til stedet. Fikk raskt kontroll Alle vinduene i kjelleren av bygget ble tatt ut i forbindelse med slukningsarbeidet. Det var ikke flammer, men mye røyk da Vardens utsendt kom til stedet. Utrykningsleder Arvid Hagen ved Midt-Telemark brann og redning forteller at de raskt fikk kontroll på situasjonen. – Det var i kjelleren det tok fyr, men vi vet foreløpig ikke årsaken, sier Hagen. Brann i badstue Operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt sier til Varden at brannen startet i en badstue hvor det oppholdt seg folk. – Årsaken er ikke klarlagt, men flere personer vil bli avhørt i den videre etterforskningen, sier Aaltvedt. Mye røyk Han bekrefter at ingen personer ble skadet. – Det er usikkert om det var flammer, men det var i hvert fall mye røyk. Ingen av de som befant seg i badstua skal ha fått røykskader, sier Aaltvedt. Det er ikke avklart hvor mange studenter som var i boligen da den tok fyr.