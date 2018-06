Studie: – Vi kan spare tusenvis av kvinner fra å få giftig behandling annonse En tredel av brystkreftpasienter trenger ikke cellegift, ifølge en ny amerikansk studie. I Norge overbehandles for mange pasienter, sier kreftspesialist. 04.06.2018 kl 15:01 (Oppdatert 15:10)

NTB

Studien viser at cellegift etter kirurgisk behandling kan unngås hos 70 prosent av kvinner med brystkreft i en undergruppe av sykdommen, såkalt hormonfølsom brystkreft uten spredning, ifølge VG.

Halvparten av kvinnene med brystkreft i Norge har denne diagnosen. Det vil si at forskningen er relevant for rundt 1.600 norske kvinner.

– Vi kan spare tusenvis av kvinner fra å få giftig behandling de virkelig ikke trenger. Dette vil forandre behandlingspraksisen i hele verden, sier Ingrid A. Mayer ved Vanderbilt medisinske senter til New York Times. Hun er en av forskerne bak studien fra senteret for klinisk forskning ved Albert Einand Montefiore Health System i New York.

Forskningen viser at cellegift i tillegg til hormonterapi ikke ga økt overlevelse for 70 prosent av kvinnene. Ved bruk av en gentest kan forskerne finne ut hvilke pasienter dette gjelder.

Overlege ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, Hans Erik Eikesdal, sier til avisen han håper studien viser hvor viktig det er å få på plass genetisk testing i Norge.

– Det er for mange pasienter i Norge som overbehandles, med alle de bivirkningene det fører med seg. Resultatene av denne studien må vi ta med oss hjem. Den vil kanskje føre til endret praksis.